“Nati per leggere” in Biblioteca Bindi domenica 2 aprile

GIULIANOVA – Domenica 2 aprile, alle 16.30, torna l’appuntamento di GiocaCultura, in Biblioteca comunale a Giulianova, dedicato alla lettura, ai più piccoli e alle loro famiglie, grazie alle volontarie di “Nati per Leggere Abruzzo”, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare. Il progetto, sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus, ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

La partecipazione all’appuntamento è gratuita ed è riservata ai bambini 0-6 anni con la presenza di un familiare.

Per effettuare le prenotazioni entro sabato 1 aprile è possibile chiamare il numero 085 8021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it.

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica Casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico e della Biblioteca “Vincenzo Bindi”, sui siti web pinacotecabindi.it, biblioteca.comune.giulianova.te.it e visitgiulianova.com.