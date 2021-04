Natalità, un’iniziativa Agenzia Nova per fronteggiare il calo demografico

Brandiferri: “La pandemia ha inferto al nostro Paese un duro colpo di notevole portata e dagli effetti nefasti: nel 2020 si registra un trend negativo di 384mila abitanti in meno”

TERAMO – Un’importante iniziativa per fronteggiare il calo demografico è stata promossa dall’“Agenzia Nova”, che ha introdotto un premio di mille euro per i dipendenti che avranno un figlio. La Responsabile della provincia di Teramo del Dipartimento Pari Opportunità Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia Monica Brandiferri manifesta sostegno e apprezzamento per una misura che mira a valorizzare la famiglia e a favorire un incremento delle nascite.

“Il record negativo di nascite registrato nel 2020 – afferma Monica Brandiferri – determina tanta incertezza sul futuro da parte dei cittadini, che si trovano oggi e si troveranno nei prossimi mesi a fronteggiare le conseguenze disastrose della pandemia in termini economici e sociali. Il brusco calo della natalità è certamente dovuto, almeno in parte, alle difficoltà e alla instabilità causate dal Covid, che crea o accresce un senso generalizzato di sfiducia nelle giovani coppie, le quali troppo spesso finiscono per rinunciare alla possibilità di sposarsi e di creare una famiglia.

La pandemia ha inferto al nostro Paese un duro colpo di notevole portata e dagli effetti nefasti: tra crollo di nascite, 16mila bambini nati in meno rispetto al 2019, e impennata di decessi, nel 2020 si registra un trend negativo di 384mila abitanti in meno. Mai così tanti morti dal secondo dopoguerra, mai così poche nascite dal 1861.

“Agenzia Nova” ha deciso di impegnarsi concretamente con un’iniziativa che mira a “premiare” con un bonus simbolico di mille euro tutti i dipendenti dell’agenzia che decidono di avere un bambino. Con la sua iniziativa “Agenzia Nova” spera di dare un messaggio di speranza e di motivare imprenditori piccoli e grandi affinché diano ciascuno il proprio contributo al rilancio e allo sviluppo dell’Italia. Rivolgo un appello a tutte le aziende affinchè possano promuovere iniziative simili che hanno l’obiettivo di incentivare l’aumento della natalità”.