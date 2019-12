Chieti, al Museo Barbella Natalia Anzalone presenta Filo a grani

La presentazione pubblica del libro, testo vincitore del Concorso Nazionale “Scriveredonna, si terrà giovedì 5 dicembre

CHIETI – Si terrà Giovedì 5 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso il Museo d’Arte C. Barbella di Chieti (in via Cesare De Lollis 10), la presentazione pubblica del libro “Filo a grani” (poesie) di Natalia Anzalone, edito dalle Edizioni Tracce di Pescara. Dialoga con l’autrice la professoressa Monica Ferri, modera l’editore e critico Ubaldo Giacomucci. Letture dei testi a cura di Iolanda Giuggia e Sabina Ferri, del corso di recitazione del teatro Marrucino, diretto da Giuliana Antenucci.

Il libro, edito quale testo vincitore del Concorso Nazionale “Scriveredonna”, sta ricevendo ampi riconoscimenti.

Questo il giudizio critico della Giuria del Premio Nazionale Scriveredonna:

“La silloge manifesta una scrittura poetica intensa e suggestiva, che compone immagini e musicalità in un testo unitario e ricco di sfumature espressive.

Colpiscono in particolare alcuni squarci surreali all’interno di una tensione esistenziale ricca di pathos e di emotività. L’Autrice testimonia quindi il superamento della tradizionale forma lirica in una scrittura densa metaforicamente, musicale e fortemente allusi­va, grazie alla quale il lettore deve farsi parte attiva nell’interpreta­zione”.

Natalia Anzalone, architetto, docente e critica d’arte, ha vinto negli ultimi anni anche il Concorso “Sinestetica” e si è classificata tra i migliori partecipanti del Concorso “Paul Celan” 2019, oltre a numerosi altri premi e riconoscimenti.