Martinsicuro: l’Amministrazione Comunale incontra i commercianti

Temi trattati: criticità evidenziate relative al settore; iniziative relative al Natale; programmazione attività per l’anno 2020

MARTINSICURO (TE) – Mercoledì 4 dicembre, dalle ore 14:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro, l’Amministrazione Comunale incontrerà i titolari di esercizi commerciali e pubblici di Martinsicuro e Villa Rosa per discutere in merito alle seguenti tematiche: valutazione delle criticità evidenziate relative al settore; iniziative relative al Natale 2019; programmazione attività per l’anno 2020

“L’incontro – sottolinea l’Amministrazione truentina – sarà occasione per confrontarci con i titolari delle attività commerciali sulle problematiche del settore, sulle iniziative da condividere per le prossime festività natalizie e per iniziare a ragionare sulla prossima stagione estiva che, come ogni anno, vogliamo programmare per tempo. Tutti gli esercenti sono invitati a partecipare”.