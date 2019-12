“Natale in Piazza” domani a Villa Rosa di Martinsicuro

VILLA ROSA – Domenica 15 dicembre, con inizio dalle ore 10:30, in piazza Leonardo Da Vinci a Villa Rosa si svolgerà l’iniziativa “Natale in Piazza”. Il programma prevede “Canti e Poesie dei bambini”, il “Mercatino di Natale” lungo tutta la giornata, tanta animazione per bambini e ragazzi e, intorno alle ore 15:00, l’arrivo di Babbo Natale che, per l’occasione, sarà accompagnato dai tradizionali zampognari. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Asilo statale di via Franchi e quello paritario di via Strabone con i bambini che addobberanno l’albero.

“Continuano le iniziative che, lungo tutto il territorio, stanno caratterizzando il Natale nella nostra Città – dichiarano il primo cittadino Massimo Vagnoni ed il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura, Pinuccia Camaioni – dopo il grande successo della passata edizione, che ha visto tanta partecipazione, si ripete la magia di “Natale in Piazza”, un evento che attraverso animazione, musica e spettacoli dedicati proprio ai più piccoli, ha saputo conquistare i bambini e le loro famiglie. Invitiamo tutti a partecipare numerosi e ad essere presenti per l’arrivo di Babbo Natale e per addobbare l’albero”.