“Natale è… Musica” alla Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire

PESCARA – Il Comune di Pescara, Assessorato Associazionismo sociale in collaborazione con l’Associazione culturale Polifonie d’Arte e la Parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire di Pescara promuovono “Natale è…Musica” – Concerto dell’Ensemble di Sassofoni del Conservatorio statale di Musica “G.B.Pergolesi” di Fermo diretto dal M° Massimo Mazzoni e dal M° Lucy Derosier.

L’appuntamento è per Venerdì 3 Gennaio 2020 con inizio alle ore 18,30 presso la Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire sita in via Tirino 178 a Pescara. In programma musiche di A.Borodin. G.Gershwin, S.Joplin, A.Piazzolla, E.Morricone. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.