“Natale a distanza”, il nuovo brano di Banda Piazzolla [VIDEO]

VASTO – Dallo scorso 10 dicembre online il nuovo video di Banda Piazzolla “Natale a distanza“, una canzone che nasce da due necessità. “La prima è quella di dare voce alla tristezza del recente distacco da un componente del gruppo a noi caro. Contemporaneamente era forte l’esigenza di estendere questa sensazione di vuoto alla situazione che stiamo vivendo, che ci vede costretti a distanziarci nel momento dell’anno in cui ci sentiamo più vicini. È un video in cui pensiamo ognuno possa rispecchiare il proprio smarrimento di questi giorni e nello stesso tempo trovare la speranza in un abbraccio futuro” riferiscono quelli della Banda Piazzolla. Di seguito il video e il testo della canzone.

NATALE A DISTANZA (Piazzolla)

Caro amico, domani

sarà un Natale tra i più strani

qualcosa di più grande, ci farà star lontani, io non potrò toccare le tue

mani

RIT – Buon Natale Buon Natale!

Mi dispiace caro amico, non ti posso più abbracciare, Buon Natale

Ma lo stesso voglio dirti quello che c’ho in fondo al cuore

dedicarti una canzone…Buon Natale, Buon Natale

nella notte ci diremo queste dolci due parole, Buon Natale!

e anche se così distanti la tua voce non la sento, auguriamoci nel

vento…Buon Natale!

Senza te, confesso, Natale non sarà lo stesso

Sarà come sentire, di non aver vicino

lo sguardo dolce di Gesù Bambino

RIT – Buon Natale Buon Natale!

Mi dispiace caro amico, non ti posso più abbracciare, Buon Natale!

Ma lo stesso voglio dirti quello che c’ho in fondo al cuore

dedicarti una canzone…Buon Natale, Buon Natale

nella notte ci diremo queste dolci due parole, Buon Natale

e anche se così distanti la tua voce non la sento, auguriamoci nel vento

…Buon Natale!

Brillerà nel cielo, riflessa nella neve, la cometa guarderemo tutti insieme

Noi da questa terra ma tu molto più vicino, riuscirai ad abbracciar Gesù

Bambino

RIT – Buon Natale Buon Natale

ORCHESTRA

Buon Natale, Buon Natale!

nella notte ci diremo queste dolci due parole, Buon Natale

e anche se così distanti la tua voce non la sento, auguriamoci nel vento

Buon Natale!