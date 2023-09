Nasce un nuovo movimento civico culturale in vista delle prossime elezioni

Fondatore di “Scelta nuova per l’Abruzzo” Massimo Pasqualone. Radunerà esponenti di arte e cultura uniti da ideologie comuni

REGIONE – “Scelta Nuova per l’Abruzzo” è il nuovo movimento civico culturale territoriale fondato dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone.

“Il movimento vuole radicarsi sul territorio abruzzese e partecipare alle prossime competizioni elettorali, mettendo insieme gli esponenti dell’arte, della letteratura, della cultura del territorio, uniti dalla comune idealità freevax, no-lockdown, no- greenpass, nella consapevolezza che solo un’attenta politica culturale possa ridare slancio e vigore alla nostra regione, con un volano legato alle meravigliose opere d’arte presenti, all’incredibile patrimonio etnomusicologico, alla meravigliosa varietà enogastronomica”, sottolinea Pasqualone.

“Abbiamo già designato i referenti per le quattro province, preso contatti con tutti i comuni nei quali già operiamo da anni con eventi culturali, premi d’arte e letteratura e nell’immediato organizzeremo una serie di incontri tematici e di ascolto per delineare una carta di studio, valorizzazione e protezione del territorio culturale abruzzese.

A breve, inoltre, incontreremo tutte le forze culturali che in questi anni hanno collaborato con noi in Abruzzo, per delineare con più precisione la rotta programmatica del nuovo movimento”.