Nasce Giulia, la “family ambassador” della città di Giulianova

L’Assessore al Turismo Di Carlo: “il personaggio illustrato “family friendly” porterà la nostra città in giro per l’Italia”

GIULIANOVA – Presentati stamane in conferenza stampa al “Novavita Beach” la “family ambassador” della città di Giulianova ed il vincitore del Concorso di idee ad essa dedicato. A realizzare il personaggio illustrato più accattivante e rappresentante della Giulianova “family friendly” è stato l’illustratore, grafico e web designer Emanuele Perilli, classe 1975, residente a Nereto.

Da sempre diviso tra arti visuali e musica, si è diplomato al Liceo Artistico Statale di Teramo, in chitarra contemporanea alla UM (Università della Musica) in Roma ed in web-design alla University of the Arts in Philadelphia, con all’attivo oltre 20 anni di esperienza nel campo dell’illustrazione e della grafica.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo, il Consigliere Comunale Paolo Giorgini, il Presidente della Consulta del Turismo Luca Delli Compagni e gli albergatori Andrea Tafà e Massimo Grossi, la Presidente della Consulta del Commercio Vanessa Ciunci ed il vincitore del Concorso di Idee Emanuele Perilli.

“La nostra è stata una proposta ideativa attraverso la realizzazione di un’illustrazione grafica che promuova turisticamente il nostro territorio – dichiara l’Assessore Marco Di Carlo– uno strumento di marketing che veicoli l’integrazione tra ambiente, storia, cultura, tradizione e sapori locali, che ha visto il coinvolgimento delle due Consulte comunali, Turismo e Commercio, e la presentazione di oltre sessanta progetti realizzati da illustratori ed artisti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è quello “rafforzare” l’immagine turistica di Giulianova come città “family friendly”, una realtà accogliente ed interattiva per la famiglia e per i soggetti che interagiscono con essa, da vivere e scoprire tutto l’anno, in grado di offrire servizi ed esperienze accattivanti che soddisfino le esigenze di divertimento, svago, benessere e buona alimentazione. Siamo certi perciò che la “Giulia” del nostro vincitore sarà una simpatica ambasciatrice che darà il benvenuto ai bambini e a tutte le tipologie di famiglie che sceglieranno Giulianova per le vacanze”.

“Nel realizzare il carattere “Giulia” il mio primo intento è stato quello di creare un personaggio i cui connotati primari fossero giovialità, disponibilità ed accoglienza – dichiara il web designer Emanuele Perilli – con il richiamo ai colori sociali gialle e rosso di Giulianova nei vestiti, che faccia pensare al mare e all’estate ma che non sia limitata solo a questo. Da qui una certa adattabilità del personaggio a svariati temi e situazioni. Il tratto si potrebbe definire tra il disneyano e il giapponese, caratteristiche che rendono Giulia molto fruibile e accattivante all’occhio. Il personaggio a cui ho pensato è quello di una ragazzina sorridente, pulita, allegra ed accogliente, sappia ben rappresentare il “sorriso” di Giulianova verso tutti i suoi turisti”.

“Attorno al progetto di Giulia abbiamo ritrovato l’unità di tutte le categorie che lavorano con il turismo – dichiara il Presidente della Consulta del Turismo Luca Delli Compagni – commercianti, operatori turistici, albergatori, balneatori e campeggiatori ed intendiamo portare avanti, insieme, tutte le iniziative per promuovere la nostra bella ed accogliente città”.

“Anche i commercianti giuliesi si faranno promotori di questa simpatica iniziativa – dichiara la Presidente della Consulta del Commercio Vanessa Ciunci – promuovendo l’immagine di Giulia in tutti i negozi”.