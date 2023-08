Nasce una cabina di regia a tutela del patrimonio pubblico: parla Liris

Per il senatore rigenerare il patrimonio pubblico porta a benefici per intere comunità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico

L’AQUILA – “La tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la filosofia delle 3S – social housing, senior living e studentati universitari – è un’autentica scommessa che, come generazione di governo, non possiamo permetterci di perdere. Perciò va accolta con favore ed entusiasmo la costituzione di una cabina di regia voluta dal sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo.

“La strada intrapresa dal nuovo governo è orientata all’aumento del valore dell’attivo che avrebbe il doppio risultato di un impatto positivo sul Pil e di una riduzione del debito pubblico”, osserva Liris. “Il patrimonio pubblico è sterminato, anche in città di piccole o medie dimensioni come le nostre, in Abruzzo, e la sua gestione, negli anni, è diventata sempre più difficile. Rigenerarlo, metterlo in sicurezza, inquadrarlo in un contesto di rigenerazione urbana può produrre benefici per intere comunità, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico”.

Istituita con un emendamento parlamentare al decreto Pa 2, la cabina sarà composta da rappresentanti della presidenza del Consiglio, di dieci ministeri (Mef, Interno, Ambiente, Sud e Pnrr, Cultura, Giustizia, Infrastrutture, Istruzione, Turismo, Università), della Conferenza Unificata, dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e si occuperà di individuare le direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.