Annullato concerto di WAX ad Avezzano: la data sarà recuperata

Il cantante, costretto ad un momentaneo stop per motivi di salute, tornerà presto sul palco di Piazza Risorgimento

AVEZZANO – Il concerto di WAX previsto per questa sera in Piazza Risorgimento è stato annullato per momentanea indisponibilità del cantante, dovuta a problemi di salute che lo bloccheranno fino all’8 agosto. L’attesa esibizione dell’artista, inserita nell’ambito della settimana marsicana, sarà recuperata presto. Il comune, infatti, comunicherà già in serata la data del concerto.