Musicoterapia e Yoga, ad Avezzano due progetti per ragazzi e adulti

AVEZZANO – Spazio teatro e arti creative, il centro culturale gestito del gruppo artistico Il Volo del coleottero di Avezzano, propone: “Sono suono”: progetto di Musicoterapia per ragazzi e adulti realizzato in collaborazione con “Arte per la Vita” Centro di Didattica Musicale e Musicoterapia e in convenzione con il Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila. Un percorso di cinque incontri per scoprire la propria personalità, valorizzarla e metterla in gioco attraverso l’espressione musicale creativa. L’approccio è trasversale e si avvale, oltre che dell’improvvisazione strumentale, di movimento, canto e drammatizzazione.

Un percorso per prendersi cura della propria parte musicale e creativa per far “risuonare” le proprie emozioni. Il progetto è curato dalla prof.ssa Barbara Filippi, musicoterapista e docente del Corso Biennale di Specializzazione in Musicoterapia del Conservatorio “A. Casella” di L’Aquila.

Martedì 21 febbraio alle ore 16.00 è previsto un incontro informativo e di presentazione del corso presso SPAZIO teatro e arti creative ad Avezzano. “Qui e ora: ritrova il tuo centro”: progetto di YOGA per ragazzi e adulti. Ritorna la proposta dell’insegnante Maura Di Bartolo che in questo secondo ciclo del corso lavorerà sul principio di “allineamento”: si parte dalla connessione con il corpo fino ad arrivare agli aspetti più sottili. Il contatto profondo con il proprio corpo è sempre più complesso nella vita frenetica del quotidiano, usiamo il corpo, ma non siamo, non abitiamo più il corpo. Sentire l’allineamento ci permette di riconnetterci con il corpo e di recuperare le nostre chiavi di accesso.

Maura Di Bartolo è insegnante Centered Yoga che comincia il suo percorso presso l’accademia Yoga di Roma con il maestro Giorgio Furlan e prosegue la sua formazione presso l’international Centered Yoga association con Patrizia Gregori e Dona Holleman.

Il corso prevede un totale di cinque incontri.

Il primo incontro di Yoga si terrà Lunedì 6 marzo alle ore 14.30 presso Spazio teatro e arti creative ad Avezzano. Musicoterapia e Yoga per prendersi cura di sé stessi, scoprire nuove possibilità e potenzialità del corpo e allenarsi ad allinearsi con la propria parte interiore. Non solo corsi, laboratori e spettacoli teatrali destinati a tutte le età, ma anche attività creative e artistiche ad ampio respiro per rendere Spazio teatro e arti creative un luogo di riferimento culturale, un posto aperto e accogliente dove sentirsi liberi di scoprire, studiare e confrontarsi attraverso l’arte e creare percorsi di conoscenza e benessere.

Per entrambi i corsi i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. È prevista una quota di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: Tel/WApp 349.6057192. I corsi si svolgeranno presso Spazio teatro e arti creative in via delle Olimpiadi 2C ad Avezzano (zona Borgo Pineta).