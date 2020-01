Musicoterapia, la musica che ci fa bene: incontro a Montesilvano

MONTESILVANO – Musicoterapia: la musica che ci fa bene. La musica è apprezzata e riconosciuta da tutti come fonte di benessere e sensazioni piacevoli. Ci aiuta a comunicare con gli altri, attraverso anche l’utilizzo dei sensi. Attraverso di essa sviluppiamo l’equilibrio, la coordinazione e l’empatia con l’altro.

La musica ci fa bene?

La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. Essa mira a sviluppare le funzioni potenziali della persona in modo tale che questi possa realizzare l’integrazione e di conseguenza migliorare la qualità della vita, grazie a un processo rieducativo. La musica è il mezzo che viene utilizzato per instaurare una relazione empatica.

È fonte di espressione, di condivisione, di sostegno e contenimento delle emozioni, dei pensieri che non sempre vengono espressi verbalmente all’interno di un incontro di musicoterapia. Questi pensieri vengono trasformati in suoni attraverso gli strumenti musicali e/o la voce.

Durante questo incontro in programma venerdì 24 gennaio alle 20 presso Be Well – Centro Attività Motorie a Montesilvano, si andranno valorizzare diversi ambiti:

Migliorare le capacità di socializzare;

Stimolare le capacità di base ( attenzione, concentrazione, memorizzazione );

Incrementare l’accettazione e la coordinazione globale del corpo;

Valorizzare l’affettività ;

Si andrà alla scoperta della propria musicalità;

Ascolto di diversi suoni e diversi strumenti;

Conduce: Biondi Stefano, laureato in Musicoterapia e insegnante associato Aigam.

COME PARTECIPARE

Consigliato abbigliamento comodo. Ingresso riservato ai soci, quota di partecipazione ad offerta libera, necessario prenotarsi. Per info e prenotazioni: Stefano 3275812980.