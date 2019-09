MusicaHdemia, corsi 2019 – 2020: date, come iscriversi

Iscrizioni aperte alla scuola di musica dal 16 settembre, Linda Valori sarà la new entry nello staff della scuola rosetana. Corsi al via dal 23 settembre

ROSETO DEGLI ABRUZZI – MusicaHdemia riapre i battenti. La scuola di musica, con sede a Roseto degli Abruzzi in via Manzoni 30, diretta dal pianista, fisarmonicista e compositore Daniele Falasca, spalancherà le proprie porte a partire da lunedì 23 settembre, quando inizieranno le lezioni per il nuovo anno.

Dal 2006 MusicaHdemia offre ai suoi iscritti una cultura musicale completa grazie alla competenza di ottimi insegnanti. Fin dalla sua fondazione, la scuola ha avuto molti alunni e sono stati diversi gli allievi che hanno continuato la strada professionale iscrivendosi dopo qualche anno in Conservatorio. Fra i tanti, da ricordare Daniele Izzi e Beatrice Giuliante (pianoforte), Michele Cimorosi (basso) ed Amedeo Profeta (chiatarra). Senza dimenticare, naturalmente, la star de Il Volo Gianluca Ginoble ed il chitarrista Pierluigi Fidanza che hanno intrapreso da MusicaHdemia un cammino verso i palchi di tutto il mondo, facendo della musica la loro professione.

MusicaHdemia è l’ambiente ideale per chi ama la musica o possiede passione e costanza nello studio, un luogo in cui verrà offerta loro serietà e professionalità necessarie per affinare la tecnica e tirare fuori le proprie doti naturali.

La scuola rosetana ospiterà lezioni di pianoforte, canto, violino, batteria, basso e chitarra tenute da insegnanti preparati ed apprezzati nel panorama musicale nazionale. Grande novità per quest’anno sarà la presenza a MusicaHdemia come nuova insegnante di canto di Linda Valori, terza classificata al Festival di Sanremo del 2004 e riconosciuta dagli addetti ai lavori come massima espressione del blues in Italia.

La cantante di San Benedetto del Tronto opererà assieme ad altri professionisti di spessore quale il direttore della scuola Daniele Falasca, Cristiano Vetuschi, Lorenzo Poliandri, Roberto Pace, Michele Rapini, Fiorella Barnabei, Francesca Chiodi ed Alessia Rositani. Sarà possibile iscriversi ai corsi tutti i giorni a partire da lunedì 16 Settembre dalle ore 18 alle 20, orari in cui Daniele Falasca sarà presente in sede per rispondere ad ogni curiosità riguardante i corsi che prenderanno il via sette giorni più tardi.

COME ISCRIVERSI

*Per iscriversi in qualsiasi momento o per ricevere informazioni, sarà possibile telefonare o scrivere via Whatsapp al numero 392.6098255.