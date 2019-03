Municipio Tocco da Casauria, finanziato il progetto di ristrutturazione

Zaccagnini: “In meno di tre anni abbiamo portato il nostro comune ad ottenere più di 700mila euro per la sola progettazione di scuole e edifici pubblici, e l’assegnazione di di oltre 6milioni di euro per la realizzazione delle opere“

TOCCO DA CASAURIA – Con una nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2009, il Comune di Tocco da Casauria ha ricevuto l’ufficialità dell’assegnazione della prima annualità del finanziamento di 750.000,00 € deliberato dal CIPE a febbraio dello scorso anno, per i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della sede storica del Municipio.

“Un passaggio decisivo – commenta il consigliere delegato Danele Presutto – che ci permetterà di iscrivere la somma in bilancio e metterla a disposizione dell’Ufficio Tecnico Comunale il quale, sin dalla pubblicazione della delibera CIPE, assieme alla’Amministrazione ha predisposto la documentazione necessaria per poter procedere speditamente e raggiungere il primo obiettivo:la progettazione esecutiva”.

“Ci tengo a sottolineare – aggiunge il Sindaco Riziero Zaccagnini – l’esemplarità della procedura che ha portato a questo finanziamento. Quasi due anni di lavoro, iniziati con interlocuzioni preliminari con l’Ufficio per la Ricostruzioni, per individuare le fonti di finanziamento e prepararci a concorrere alla loro assegnazione. Poi il recupero di una progettualità preliminare che non aveva ricevuto in passato nessun contributo, il lavoro puntuale dell’Ufficio Tecnico, il supporto operativo capace dell’USRC, a partire dagli ingegneri Fico e Mattucci.

Un esempio, per una volta, di buon funzionamento della catena operativa della Pubblica Amministrazione a supporto di una visione politico-amministrativa chiara di cui ringrazio in particolar modo il Consigliere Presutto e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Oggi, a dieci anni dalla tragedia che sconvolse l’Abruzzo, possiamo finalmente procedere spediti verso la realizzazione di progetti cantierabili, per consegnare ai nostri concittadini strutture pubbliche sicure e adeguate.

In meno di tre anni abbiamo portato il nostro comune ad ottenere più di 700.000 € per la sola progettazione di scuole e edifici pubblici, e l’assegnazione di di oltre 6milioni di euro per la realizzazione delle opere, tra i programmi triennali ministeriali e regionali. Finanziamenti che non si vedevano da 30 anni. Ora, però, c’è bisogno dell’impegno deciso delle istituzioni sovracomunali, dalla Regione ai Ministeri, affinché le loro procedure decisionali non siano un freno alla capacità progettuale delle amministrazioni locali”.

Il Comune di Tocco da Casauria aveva spostato la propria sede all’indomani del sisma del 2009. A oggi ha i suoi uffici in un ex-asilo che, quando saranno riaperti i locali del Municipio nel centro storico del paese, potrà essere riconvertito ad uso di attività sociali e culturali.