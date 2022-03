MuNDA, l’8 marzo ingresso gratuito per le donne

In occasione della Giornata Internazionale della donna le donne potranno entrare gratuitamente al MuNDA dalle 8.30 alle 19.30

L’AQUILA – Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Giornata Internazionale, è previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei luoghi della cultura statali. L’orario di apertura del MuNDA , il Museo Nazionale d’Abruzzo è 8.30/19.30. Ultimo ingresso ore 19.00

Proseguono, intanto, le molte prenotazioni per visitare il Mammut, aperto al Castello Cinquecentesco nei week end fino all’8 maggio, oltre Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e I maggio, dalle 10 alle 17.00

Sold out in questo primo weekend di apertura, grande entusiasmo dei bambini, un trend positivo pure per il successivo fine settimana. Il Mammut si conferma, così, il grande attrattore per i visitatori che vengono anche da altre città.

Ricordiamo che la prenotazione, obbligatoria, va effettuata sul sito del museo : museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it

Con il biglietto del Mammut si può visitare anche il MuNDA, di fronte alle 99 cannelle.