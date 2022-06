MUnDA gratis il 5 giugno: le iniziative in programma

Il 5 giugno ingresso gratis come ogni prima domenica del mese. In programma un incontro con gli studenti dell’Academia delle Belle Arti

L’AQUILA – Domenica 5 giugno entrata gratuita al MuNDA, come ogni prima domenica del mese. Ma non solo. Gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, alle ore 11.00, accoglieranno i visitatori al Museo per approfondire la storia dei capolavori, le problematiche relative al loro restauro e alla loro conservazione.

E’ una prima visita guidata che potrà mettere in campo le professionalità e le competenze maturate nella Scuola di Restauro e nella futura Scuola di Didattica e Comunicazione dell’Arte dell’Accademia.

La collaborazione è frutto di una convenzione con il Museo Nazionale d’Abruzzo, nella più ampia apertura interistituzionale e nell’interesse reciproco di aree comuni .

Progetto coordinato dalle cattedre di: Storia dell’Arte Moderna (prof.ssa H. Economopoulos); Pedagogia e Didattica dell’Arte (prof. S. Manganaro); Restauro (prof.ssa E. Sonnino).

Studentesse coinvolte: Sarah Migliarini, Angelica Petrucciani, Maria Fidanza, Babila Barreca, Deanna Re, Maria Fidanza, Silvia Arcangeli.