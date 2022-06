Alex Britti a Magliano dei Marsi, concerto gratuito: ecco quando

Il concerto di Alex Britti si terrà il 26 giugno, a partire dalle ore 22 in Piazza della Repubblica e sarà a ingresso libero

MAGLIANO DEI MARSI – Sarà Alex Britti quest’anno la star della festa prevista a Magliano dei Marsi domenica 26 giugno. Il concerto, che avrà inizio alle ore 22, si terrà in Piazza della Repubblica e sarà a ingresso libero. In scaletta tutti i più grandi successi dell’artista.

Sarà senza dubbio uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno ai tanti brani di successo che hanno segnato la carriera ormai trentennale dell’artista Alex Britti. Il comitato feste classe 1972, pochi giorni fa è riuscita ad ottenere, grazie alla Colangelo Management di Settimio Colangelo, che la sera del 26 giugno fosse riempita dalla presenza di Alex Britti.

Un ‘grande’ concerto per festeggiare i Santi Patroni San Giovanni, San Paolo e Santa Lucia.

Alex Britti in sintesi

Nel ‘98 il Premio Italiano della Musica lo proclama miglior artista esordiente. Un anno dopo la sua “Oggi sono io” vince le Nuove Proposte al Festival di Sanremo, brano reinterpretato due anni dopo da Mina. Nel Pavarotti & Friends si esibisce come chitarrista accanto a Joe Cocker e Pavarotti.

Pubblica nel 2003 l’album “La vasca” e nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con “Sono contento”. Sul palco dell’Ariston suona con Ray Charles, in una interpretazione del brano “Nel Blu dipinto di Blu”

L’album”3″ esce nel 2003 . Il 2005 é la volta di “Festa”.Si intensificano in questo periodo le collaborazioni eccellenti. Tra queste quella con Edoardo Bennato, col quale scrive e interpreta “Notte di mezza estate”

“23”, album con musicisti di grande spessore é del 209. Nel 2011 esce “Immaturi, colonna sonora del film omonimo di Paolo Genovese. Del 2012 il “Mo better blues tour”, progetto strumentale che lo vede insieme al grande sassofonista Stefano Di Battista. Segue “Jimi Hendrix Experience”, un tributo ad una leggenda della musica, suonato in trio con Mel Gaynor e Ged Grimes, batterista e bassista dei Simple Minds. In ottobre tiene il suo primo concerto solista a Londra, registrando il tutto esaurito. Partecipa a Sanremo 2015 con “Un attimo importante”. Nel maggio 2017,ha pubblicato il suo ultimo album “In nome dell’amore-Volume 2”.