L’AQUILA – Parallelamente alla campagna di comunicazione digitale e cartacea, iniziata su stazioni e luoghi strategici per visibilità extra regionale, secondo week end di apertura del Mammut al Castello Cinquecentesco dell’Aquila. Per la prima volta saranno in vendita nel book shop, appositamente allestito per queste aperture e gestito da Opera Laboratori Fiorentini, una linea di gadget realizzata con materiali sostenibili.

Un’altra novità sono i QR Code inseriti sui pannelli, nel Bastione Est, per approfondimenti tematici in italiano e in inglese fruibili anche con lettore audio e pubblicati sul sito del Museo.

Con il biglietto del Mammut sarà possibile visitare anche la sede del MuNDA all’ex Mattatoio, di fronte alle 99 cannelle, fino al 3 settembre dove è allestita la mostra “Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro” curata da Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti con un allestimento inedito: apparati virtuali, pannelli didattici, pannelli tattili e QR Code per approfondimenti tematici. Per la prima volta viene esposto il patrimonio illecitamente sottratto 121 anni fa a Campo di Giove in una ricomposizione resa possibile dall’azione sincrona e congiunta di vari protagonisti che ha permesso il recupero delle tavolette del XIV sec., il più grande ciclo narrativo dedicato al Santo.

CALENDARIO APERTURA MAMMUT – CASTELLO CINQUECENTESCO

Orario 9.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00)

Luglio: 1 e 2; 8 e 9;15 e 16; 22 e 23; 29 e 30 (tutti i sabati e le domeniche)

Agosto: tutti i giorni escluso il lunedì

Settembre: 1, 2 e 3

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: mn-abr.urp@cultura.gov.it solo per i gruppi superiori alle 20 persone

Biglietto: intero 5 €, ridotto 3 €, gratuito al di sotto dei 18 anni

Ingresso gratuito il 2 luglio, il 6 agosto e il 3 settembre per #domenicalmuseo

La sede del MuNDA di via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio) sarà aperta nei consueti orari: dal martedì alla domenica 8.30/19.30, ultima entrata ore 19.00