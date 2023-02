Mr. Rain in concerto a Pescara: biglietti e date tour 2023

L’artista rivelazione del Festival di Sanremo 2023 con Supereroi sarà in concerto a Pescara il 6 agosto in occasione dello Zoo Tour Fest

PESCARA – Mr. Rain, l’artista rivelazione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi (Warner Music Italy) continua il suo inarrestabile successo: a due settimane dall’uscita Supereroi è certificato platino. L’artista che sta scalando tutte le classifiche, annuncia il tour estivo che partirà il 27 giugno da Roma e che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Le prevendite saranno aperte da domani alle 15.00 su Ticketone e Dice. Il tour estivo arriva dopo il già annunciato tour nei club che partirà ad aprile e che è già sold out. Sarà in concerto a Pescara il prossimo 6 agosto all’interno dello Zoo Music Fest.

Mr. Rain, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con Supereroi il grande pubblico. Il successo sul palco dell’Ariston l’ha portato nel giro di pochi giorni a scalare tutte le classifiche: a partire da Spotify, dove staziona stabilmente al secondo posto con oltre 20M di streams, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto nella Global Chart e ai vertici di Amazon, Apple e iTunes; al n.2 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Supereroi è tra i brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio e il video ha superato i 12 milioni di visualizzazioni.

Le date del tour estivo di Mr. Rain, prodotto ed organizzato da Colorsound:

27 GIUGNO – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA – ROMA

28 GIUGNO – SEQUOIE MUSIC PARK – BOLOGNA

04 LUGLIO – RESTART LIVE FEST – COSENZA

07 LUGLIO – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – MAROSTICA

08 LUGLIO – SUNSET FESTIVAL – LIGNANO SABBIADORO

11 LUGLIO – BRESCIA SUMMER MUSIC – BRESCIA

13 LUGLIO – NOISY NAPLES FEST – NAPOLI

14 LUGLIO – OVER SOUND MUSIC FESTIVAL – MOLFETTA

16 LUGLIO – WONDERLAST MUSIC FESTIVAL – GUBBIO

18 LUGLIO – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA CAVEA – ROMA

20 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA

28 LUGLIO – ROSOLINA BEACH FESTIVAL – ROSOLINA

3 AGOSTO – OVER SOUND MUSIC FESTIVAL – LECCE

05 AGOSTO – ARENA DELLA REGINA – CATTOLICA

06 AGOSTO – ZOO MUSIC FEST – PESCARA

Biglietti sui circuiti TicketOne, Dice e Ciaotickets: posto unico 30,00 + ddp

08 AGOSTO – VIPER SUMMER FESTIVAL – CINQUALE

09 AGOSTO – SUMMER NIGHTS – FOLLONICA

11 AGOSTO – ESTATE AL VERDURA – PALERMO

12 AGOSTO – SOTTO IL VULCANO FEST – CATANIA