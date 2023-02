Sport all’aria aperta, attrezzature sportive alla Villa Comunale di Chieti

CHIETI – Proseguono i lavori di riqualificazione alla Villa comunale con la sistemazione delle attrezzature lungo il percorso vita nella parte alta dell’area verde centrale.

“Si tratta di un intervento completamente nuovo, non è una riqualificazione degli arredi sportivi e ludici presenti – così l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Rispoli – Si tratta di una palestra che si trova nell’area adiacente Villa Frigerj a cui si aggiungeranno altri attrezzi per fare attività motoria all’aperto. L’intervento si innesta nella riqualificazione anche del verde, in corso proprio sulla parte alta della Villa, ma va a completare i lavori di riqualificazione del casino del custode, con la creazione di un prato di cui il percorso sportivo è un complemento. Così all’interno della città, nel parco principale, ci saranno impianti sportivi atti a praticare sport e coltivare una sana attività motoria, sia sul percorso, sia sul vicino campetto sportivo che si trova dall’altro lato di Villa Firgerj e che stiamo riqualificando proprio in queste settimane”.