Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Inaugurazioni al Cafè del Mar, Nettuno, Hawaii e Lampara; ultima notte al Momà

PESCARA – Con i primi di giugno parte ufficialmente la nuova stagione. Questa settimana troveremo gli ultimi closing party ma soprattutto saranno tante le serate inaugurali di una estate che, purtroppo, tarda ad arrivare. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

All’Hawaii Beach Club primo appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix perfetto di hip hop, trap. moonbah, reggaeton, afro beat, indie con dj set della Blackbox Crew. La Lampara riparte e Umberto Palazzo DJ dà inizio ai festeggiamenti annuali con uno di quei suoi dj set a stile libero che fanno impazzire le piste da ballo.

Extra date al Club Zero 11 con line up formata da Togue, Djames e Antonio Patanè. Ultimo appuntamento della stagione invernale al Momà in contrada San Gallo a Collecorvino. Si potrà ballare nelle due aree presenti: nell’area 1 la musica caraibica con Lomitos e Valter di Giovanni dj che proporranno la consueta scaletta con la musica caraibica (salsa cubana, portoricana, bachata e merengue) oltre alla kizomba e balli di gruppo; nell’area 2 invece ci sarà la musica reggaeton, urban e hip hop con Luca Di Carlo e Pino Corneli dj e l’animazione del Momà staff. All’Unicentro di Montesilvano torna la milonga in compagnia di Davide Patriarca tj. Doppia formula: si può cenare con menù alla carta (pizze, arrosticini fatti a mano, primi piatti e tanto altro) e ballare oppure entrare in milonga nel dopo-cena.



Il sabato notte

Serata caraibica e reggaeton al Nettunobeach Pescara. Inaugura il beach club versione estiva con più spazio per il divertimento. Serata latina inagurale con ingresso gratuito al Cafè del Mar; in consolle un poker di djs: Lomitos, Valter, Pirata e Caribe. Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. In consolle Dj Daniel Prince de Cuba, Dj Valter e Dj Caliente. Il primo sabato della Lampara vede Shezzan in console. Grande black music e percussioni dal vivo. Dopo la stagione invernale la Fanatica si trasferisce allo Stabilimento Ippobeach Cena con Possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton.



Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia di Dj Ercole Dolabella e voce di Rocco D’Andreamatteo; in consolle dalla mezzanotte dj ValeEsse: dj resident Stefano Martire con le percussioni Christian Pepe. Cena spettacolo al Tre Palme di Montesilvano con Show di Matteo Romanelli e selezioni musicali dei djs Giulio Bene, Carlo Camplone, Tony Giambuzzi e Alvisio. A seguire disco con musica mixata dai Djs Luca Di Carlo, Mirko Rinaldi e Marco Diba. Al Bizarre le selezioni musicali di dj Erbetter. Extra data al Club Zero 11 con Back to Basic con Togué, Djames e Antonio Patané in consolle mentre all’Ippo Beach ci sarà il “Summer Opening Party” con la formula cena & disco. Ingresso donna omaggio in lista entro le 00.30.