Movida Pescara: locali per ballare nel fine settimana (31 luglio – 2 luglio)

Quali serate trovare il 30 luglio e 1 e 2 agosto a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino per un weekend speciale

PESCARA – Siamo arrivati al weekend a cavallo tra luglio e agosto e, nonostante l’emergenza Covid in corso, sono tanti gli eventi in programma Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 31 luglio e 1 e 2 agosto ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 31 luglio

“80 voglia di lei ” al Delfino Verde: la musica più bella degli Anni 80 e 90 con Arnaldo D’Aurelio. Lido 186 cena e disco con Franco D’Armi e Enzo Di Pietro. Si può volare con BlueParrot dalla cena alla disco sulla spiaggia del Café Les Paillotes, per la cena ed il beach party più colorati e divertenti della notte pescarese. Tutto accompagnato da una fantastica location sul mare e fantastici cocktail per una serata indimenticabile. Top’s of the 90′ al Pepito Beach: cena, drink e disco con musica anni Novanta. Cena Karaoke Fluo Party al Lido Azzurro. Al Café del Mar “Noche Caliente“.



Sabato 1° agosto

Al Cutty Sark presso Baia La Maya torna il sabato Arrogante: cena e disco con Luas e Nicola Simone. Al Nettunobeach torna La fabrica del ritmo con Aqui la Fiesta: dall’aperitivo alla cena fino alla disco con Caliente e Damiano Almonti. A Lido 186 “Una rotonda su mare” con dj set con Matteo Di Medio dalle 19 quindi la cena spettacolo con Angelso Gelsumino e Mario Di Francesco e dalle 23 djset di Mario Di Francesco. A Lido Azzurro Addicted to Party: cena con karaoke e a seguire la disco con i djs Danilo Tocco. Al dancing Il Dollaro serata con balli di gruppo in compagnia di Dj Pasquale liscio simpatia.



Domenica 2 agosto

Dalle 16 Sunset Party al Delfino Verde. Il Dollaro prosegue con gli appuntamenti estivi di ballo, in consolle dj Pasquale liscio simpatia.

La lista é in costante aggiornamento. Tutti gli eventi i svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid.