Mountain bike, Granfondo del Parco Nazionale d’Abruzzo: i vincitori

A Pescasseroli tutti i protagonisti della Granfondo del Parco Nazionale d’Abruzzo di mountain bike. Leopoldo Rocchetti vince in solitaria

PESCASSEROLI – Di grande richiamo a Pescasseroli la Granfondo del Parco Nazionale d’Abruzzo di mountain bike valevole per i circuiti Mtb Abruzzo Cup e Race Cup Centro Italia Mtb.

Per l’ottava volta, l’aspetto maggiormente significativo della competizione, messa in cantiere dell’Asd Mtb Pescasseroli, ha riguardato non solo il perfetto connubio tra le due ruote e la promozione paesaggistica del Parco ma anche la ragguardevole partecipazione con 251 bikers al via.

Piena soddisfazione da parte degli organizzatori capitanati da Francesco De Rubeis per un evento portato a termine nel migliore dei modi in collaborazione con le attività commerciali in loco e senza intoppi sia dal punto sportivo che quello relativo alla sicurezza anti Covid-19 assicurata dalla Croce Rossa e dai volontari della Protezione Civile

Le asperità del tracciato hanno sfoltito il gruppo dei 251 bikers ma nel finale è salito in cattedra l’élite marchigiano Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy Asd) che si è presentato solitario al traguardo coprendo i 46 chilometri in 2 ore e 5 minuti. Secondo assoluto ma il migliore della fascia amatoriale Luigi Ferritto del Team Giannini a 1’37” dal vincitore. Per Michele Angeletti (Bike Therapy Asd) terzo posto ottenuto d’un soffio davanti a Giovanni Pensiero (HGV Cicli Conte) mentre al femminile Letizia Giardinelli (Team Masciarelli) ha dominato con ampio margine su Maria Partenza (Cycling Bro) e Carmen Sabatini (Team Specialized Terni).

Vincitori di categoria

Juniores uomini: Fabio Izzo (Race Mountain Folcarelli)

Under 23 donne: Carmen Sabatini (Team Specialized Terni)

Open uomini: Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy Asd)

Elite sport: Marco Paiorisi (Attitude Team)

Master 1: Luca Alfano (Attitude Team)

Master 2: Marco Cellini (CTM Centro Dedicato al Ciclismo)

Master 3: Luigi Ferritto (Team Giannini)

Master 4: Guido Cappelli (HGV Cicli Conte)

Master 5: Pasquale Russo (HGV Cicli Conte)

Master 6: Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata)

Master 7 over: Marco Fortunato (Lineaorobike Avezzano)

Master donna: Letizia Giardinelli (Team Masciarelli)

Classifiche Timing Run

https://www.timingrun.it/home/risorse/classifiche/cl_398.pdf assoluta

https://www.timingrun.it/home/risorse/classifiche/cl_399.pdf categoria