Motoraduno Città di Pescara: programma 2019 e viabilità

Evento in programma sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2019 con concentramento a Piazza Salotto. Ecco quali i divieti previsti per l’occasione

PESCARA – Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre in programma Motoraduno Nazionale Città di Pescara – Tra mare e monti. La manifestazione è aperta a conduttori e passeggeri che giungono con qualsiasi tipo di motociclo a due, tre ruote e quad. Andiamo a vedere di seguito il programma completo della due giorni e l’ordinanza con i divieti previsti nella zona della manifestazione mototuristica itinerante.

PROGRAMMA

SABATO 31 AGOSTO

10:00 Apertura iscrizioni in Piazza della Rinascita, meglio conosciuta col nome di Piazza Salotto a Pescara, consegna gadget e sistemazione alberghiera prescelta;

10:00/20:00 mostra statica, a Piazza Salotto, di veicoli di interesse storico e d’epoca iscritti al Registro Storico Nazionale FMI ;

12:30 buffet di benvenuto (panini, … ) ;

13:00 chiusura iscrizioni ;

pranzo libero

15:00 riapertura iscrizioni ;

15:30 partenza in gruppo dei centauri presenti, per ammirare le opere monumentali della città di Pescara, senza tralasciare i luoghi strategici del “belvedere” con vista mozzafiato sul Mare Adriatico e le Montagne dell’Appenino Centrale ;

19:00 chiusura iscrizioni ;

19:45 trasferimento in corteo per consumazione cena a base di piatti tipici abruzzesi nel Ristorante “CONCORDE”, ubicato all’interno dell’Aeroporto d’Abruzzo (PE), con vetrata panoramica sulle piste degli aerei.

DOMENICA 1° SETTEMBRE

09:00 Apertura iscrizioni in Piazza della Rinascita, meglio conosciuta col nome di Piazza Salotto a Pescara, consegna gadget per i nuovi iscritti e colazione;

12:00 chiusura iscrizioni;

12:00 partenza della carovana di tutti i centauri iscritti per “Giro mototuristico” per arrivare al “Circuito Internazionale d’Abruzzo” a Ortona (CH) – ingresso disciplinato in pista ed a seguire, pranzo al Ristorante a self-service della pista;

durante il pranzo verranno premiati i partecipanti presenti nel rispetto della graduatoria della manifestazione rispondente a quanto stabilito dai Regolamenti Mototurismo FMI 2019 ed a seguire chiusura del motoraduno con saluti di ringraziamento a tutti i partecipanti.

VIABILITÁ

Il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n.437 del 22/08/2019 ha ordinato la modifica della viabilità su Piazza della Rinascita, autorizzando l’accesso e la sosta veicolare in tali aree a tutti i tipi di moto e scooter aderenti alla manifestazione mototuristica itinerante denominata “Motoraduno Città di Pescara” nelle giornate del 31 Agosto e 1° Settembre 2019, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nella giornata di sabato 31/08/2019 e dalle ore 8,00 alle ore 12,30 nella giornata del 1/09/2019;

L’organizzatore (Associazione Moto Club Pescara) dovrà adottare, con propri mezzi e personale, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione nei luoghi e per i giorni sopraindicati, lasciando un corridoio di almeno 3.5 metri, necessario per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, anche con istituzione di un servizio d’ordine.

Detto servizio sarà addetto alla movimentazione di tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento, in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione stessa.