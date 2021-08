Mostra personale di Stefania Barile a Civitella del Tronto: ecco quando

CIVITELLA DEL TRONTO – Dal 1° al 15 settembre prossimi, alla Fortezza Spagnola di Civitella del Tronto, nell’ambito della “Rassegna dell’arte”, a cura di Massimo Pasqualone, si terrà la mostra personale di Stefania Barile. L’orario di apertura è dalle 10 alle 19.

Il curatore Massimo Pasqualone sull’artista scrive: “Stefania Barile concepisce l’arte come uno straordinario strumento di comprensione della realtà, attingendo da un lato all’espressionismo astratto, dall’altro ad un costante dialogo con la storia dell’arte contemporanea da cui assorbe la consapevolezza che la decontestualizzazione degli oggetti, unita alla possibilità di dire i moti dell’anima con le estroiettazioni magmatiche, può portare l’artista a concepire la realtà come una superficie da scalfire con lo strumento possente dell’azione artistica, che, in questo caso, prevale sul messaggio artistico”.