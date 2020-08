Mostra sul lavoro degli artisti nel lockdown a Scontrone, l’inaugurazione

SCONTRONE (AQ) – È stata inaugurata ieri a Scontrone la mostra dal titolo “In tempo di… Il lavoro degli artisti nel lockdown”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Scontrone, con il sostegno della Bcc di Roma e la collaborazione delle associazioni Pescatori Aufidena, Pro Natura e Escursionisti Scontrone.

Ideatore e curatore della rassegna è l’artista e consigliere comunale Lino Spada, che insieme ad altri autori del territorio ha voluto narrare l’eccezionale momento storico attraverso opere artistiche.

Ad introdurre Spada, è stato il sindaco di Scontrone Ileana Schipani: “L’emergenza pandemica ha causato una vera e propria sospensione del tempo per la società e per la natura. Queste rappresentazioni, realizzate in quei mesi complicati, possiedono un’intensa potenza comunicativa e vanno ad arricchire ulteriormente gli spazi artistici espositivi già presenti nei nostri paesi andando a comporre una mostra “diffusa” nel capoluogo e nella frazione e all’interno del circuito culturale territoriale. Uno speciale ringraziamento a Lino Spada e agli altri autori, che ispirati da quella esperienza hanno lasciato a Scontrone una traccia importante della loro creatività”.

In particolare, a Scontrone trovano posto la raccolta “Naturarte” di Stefano Maugeri al Centro di Documentazione Hoplitomeryx e l’opera “Tra gli alberi” di Gaetano Di Filippo alla Casa di Iadeva. A Villa Scontrone, la delegazione comunale ospita la raccolta “De-generazioni” di Giacomo Campana e la scultura “Assenza” di Lino Spada e il Centro Polifunzionale le raccolte “Maremma” di Carlo Becchia e “Andrà tutto bene”, curata da Sara Melone, con i disegni realizzati dai bambini durante il lockdown.

La mostra è visitabile fino al 24 agosto, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.