Mostra fotografica “Urban Nature” a Chieti aperta fino al 18 ottobre

CHIETI – La mostra fotografica “Urban Nature – Festa della Natura in città”, inaugurata domenica 4 ottobre presso il Museo Universitario di Chieti, resterà aperta fino al 18 ottobre. L’esposizione è stata organizzata dal WWF di Chieti-Pescara per evidenziare l’importanza della natura nella qualità della vita in città. Il pubblico potrà osservare 39 foto amatoriali disposte nel piano di ingresso del Museo; la mostra è visitabile gratuitamente negli orari di apertura della struttura.

