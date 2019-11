Roseto degli Abruzzi, MORE incontra i campioni dello sport

Benessere, allenamento, mangiar sano, morivazione saranno alcuni dei temi dell’incontro aperto al pubblico che si terrà mercoledì 6 novembre

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Abnegazione, costanza, amore per lo sport e ricerca del benessere, insieme a una incrollabile fiducia nelle proprie capacità. Questi gli elementi che contraddistinguono le storie di successo che verranno raccontate dalla viva voce dei protagonisti – alcuni volti noti al pubblico – al Centro MORE di Roseto degli Abruzzi mercoledì 6 novembre alle ore 18 (ingresso libero).

A condividere le loro esperienze, rivelando buone pratiche e segreti per diventare top performer saranno Riccardo Pittis (Mental Coach e Trainer, ex giocatore di Basket), Guido Federico Di Francesco (Arbitro Lega Basket Serie A), Roberto Zecchino (Direttore Risorse Umane e Organizzazione Robert Bosch Sud Europa, ideatore del progetto Allenarsi per il Futuro), Giovanni De Cesare (Human Innovator) e Gianpaolo Calvarese (Arbitro di Calcio Serie A e titolare della startup Aperegina).

Con loro Alberto D’Arielli, specialista in Medicina delle Sport e Direttore sanitario nel Centro MORE.

Il Dott. Alberto D’Arielli specialista in Medicina delle Sport, Direttore Sanitario del Centro MORE, farà gli onori di casa insieme a Gianpaolo Calvarese, che con la sua startup Aperegina collabora all’organizzazione dell’incontro. MORE e Aperegina sono uniti da un nuovo concept dello sport che unisce forma fisica, cura del corpo e della mente, attenta alimentazione.

Un felice sodalizio che è sfociato anche nell’organizzazione di una serie di incontri aperti al pubblico, affinché ognuno possa scoprire come migliorare il proprio stile di vita e sportivo.

MORE è infatti un centro medico sportivo che pone l’attenzione sulla singola persona: a disposizione professionisti specializzati nel fitness, nella medicina dello sport e nella fisioterapia, un gruppo multidisciplinare e affiatato di preparatori atletici, esperti nella rieducazione motoria e nella cura dei problemi metabolici. Presenti nel Centro anche servizi dedicati all’area medicale come radiologia, cardiologia e nutrizione.

Lo scopo di questi incontri aperti al pubblico è quello di promuovere nel territorio valori primari per MORE – come la cura del proprio benessere, l’allenamento, il mangiar sano, il prestare attenzione alla propria salute – che vanno accompagnati a percorsi condivisi, basati sulla consapevolezza, sulla motivazione e su un’attenta valutazione iniziale dello stato di salute del singolo.

Di questo e molto altro si parlerà mercoledì 6 novembre al Centro MORE con gli interventi di:

