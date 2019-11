Monumento in Largo Venezuela, De Martinis ringrazia la fondazione Zimei

“Un gesto che servirà per evidenziare il disagio della popolazione venezuela a causa della forte crisi economica, politica e sociale che ha investito il Paese sud americano negli ultimi anni e per costruire fisicamente un luogo simbolico di aggregazione“

MONTESILVANO – Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis parteciperà, sabato 9 novembre dalle ore 16 a Montesilvano Colle, all’iniziativa promossa dalla Fondazione Zimei, che intende sostenere l’attività del Comitato Monumento Piazza Largo Venezuela, ente no-profit nato dopo la denominazione della omonima piazza di Montesilvano, come gesto di fratellanza delle comunità italo venezuelana e locale.

“Ringrazio il Comitato e il direttore artistico Scuderi per la sensibilità mostrata verso il popolo venezuelano e per il dono del monumento alla città di Montesilvano – spiega il primo cittadino – . Le varie fasi di realizzazione dell’opera sono iniziate già nei mesi scorsi con il concorso internazionale, rivolto ad artisti italiani e venezuelani che dovranno concretizzare la scultura. Un gesto che servirà per evidenziare il disagio della popolazione venezuela a causa della forte crisi economica, politica e sociale che ha investito il Paese sud americano negli ultimi anni e per costruire fisicamente un luogo simbolico di aggregazione”.

I lavori degli otto artisti internazionali saranno giudicati, durante la mostra presso la Fondazione Zimei, da una commissione tecnica composta dalla giornalista e critica d’arte Alessandra Mammì, dal co-direttore della rivista internazionale Arte e Critica Daniela Bigi, dal presidente della Fondazione Zimei Sabrina Zimei, dal direttore artistico dei due enti Massimiliano Scuderi, dall’architetto e fondatore del gruppo di artisti e architetti Stalker Romolo Ottaviani oltre che dal Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e dal presidente del Comitato arch. Toni Locantore insieme con Alessio Sarra e arch. Rosario Campagna, membri dello stesso ente. Inoltre sarà coinvolta nel giudizio finale la comunità locale invitata ad esprimere la propria preferenza durante il vernissage della mostra. Il direttore artistico Massimiliano Scuderi, insieme con il CMPLV e la Fondazione Zimei, ha selezionato proposte progettuali dei seguenti artisti italiani e venezuelani: Gabriella Ciancimino, Sergio Limonta, Campostabile, Francesco Fonassi, Marco Montiel Soto, Alessandro Balteo Yazbeck, Luis Molina Pantin, Pedro Téran.