Monticchio, intitolata la falesia ad “Andrea Bafile”

La cerimonia rientra nell’ambito delle iniziative in onore del Centenario della Morte del Tenente di Vascello Andrea Bafile medaglia d’oro al valor militare

MONTICCHIO (AQ) – Domenica 22 aprile 2018 a Monticchio, in occasione della consueta passeggiata primaverile organizzata dall’Associazione Culturale la Fiaccola – Vincenzo Masci, si è tenuta la cerimonia di intitolazione della falesia di Monticchio (punto di riferimento per chi pratica l’arrampicata) al nostro eroe Andrea Bafile.

Lo rende noto Giovanni Scimia Presidente del Comitato per il Centenario,T.V. “Andrea Bafile” – Monticchio che aggiunge :

“In una splendida giornata primaverile alla presenza del Consigliere Comunale Giancarlo Della Pelle, del Presidente dell’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico Bagno-Civita-Monticchio Cesare Lepidi, del Presidente del CAI Vincenzo Brancadoro, del Presidente dell’Associazione Bersaglieri Sezione di L’Aquila Carmine Scimia e di una folta cornice di pubblico che, prima di giungere al punto della cerimonia, ha partecipato ad una passeggiata di circa 7, 5 km tra le doline di Ocre alla riscoperta dei nostri sentieri, si è inaugurata la targa commemorativa in bronzo donata dall’A.S.B.U.C. Bagno-Civita-Monticchio.

Nell’ambito della cerimonia,è stata consegnata a Paolo Boccabella una targa che martedì primo maggio, condizioni meteo permettendo, verrà posta sul Bivacco “Andrea Bafile”.

Sempre nei giorni 21 e 22 aprile presso la sede storica della Sezione Tiro a Segno Nazionale sezione di L’Aquila, sita in località San Giuliano, si è svolta la gara di tiro ad estensione nazionale: “Armi Corte ex Ordinanza” al termine della quale si è scperta la targa in marmo riportante l’intitolazione del TSN ad Andrea Bafile e risalente al 9 giugno 1929, recuperata pochi mesi fa grazie al contributo dei Vigili del Fuoco e appena restaurata.

Prossimo appuntamento domenica 20 maggio a Monticchio con l’inaugurazione del monumento in pietra in onore della M.O. Andrea Bafile in occasione dei festeggiamenti patronali ed altre iniziative in merito alle quali vi aggiorneremo”.