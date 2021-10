Diretta Montevarchi – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 31 ottobre alle 17.30 si gioca Montevarchi – Teramo per la 12° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

PONTEDERA – Tra le gare in programma per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Aquila Montevarchi – Teramo, che si giocherà domenica 31 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 0-2 contro la Pistoiese e in classifica sono sedicesimi con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte; 9 gol fatti, 20 subiti. Gli ospiti sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro il Cesena e sono quindicesimi a quota 11 punti con un percorso di 2 partite vinte, 2 pareggiate e 4 perse.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Aquila Montevarchi – Teramo, valida per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

La partita sarà diretta dal sig. Francesco D’Eusanio di Faenza (RA), coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Diego Peloso di Nichelino (TO) e Nicola Zandonà di Portogruaro (VE), quarto ufficiale il sig. Simone Gavini di Aprilia (LT).

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

Consueta conferenza stampa della vigilia di campionato per il responsabile tecnico biancorosso Federico Guidi, in vista della trasferta di Pontedera, contro l’Aquila Montevarchi: «È stata una settimana come tutte le altre, la nostra concentrazione è unicamente riferita al campo, anche perché veniamo da una partita in cui i gol ce li siamo fatti da soli. In merito al discorso societario, il Presidente Iachini ha parlato a tutto il Gruppo Squadra tranquillizzandoci, mentre ieri abbiamo avuto il primo approccio con la futura proprietà, ma la mia responsabilità è quella del rettangolo verde, altro non è di mia competenza, altrimenti rischieremmo di sbagliare. La condizione degli indisponibili? Sono rientrati Rosso e Birligea, Rossetti ha svolto l’intera settimana con la squadra, mentre è ancora da valutare Arrigoni, perché non possiamo rischiarlo di perdere a lungo. Nel ruolo di regista, anche in base alla peculiarità avversarie, valuterò il miglior interprete. Per Cuccurullo la diagnosi è più grave di quanto inizialmente previsto, Fiorani potrebbe riprendere la prossima settimana, infine Kyeremateng e Trasciani stanno meglio, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Tozzo? Ha reagito da grande professionista qual è. Conosco bene il Montevarchi e l’ambiente, se dovessimo sbagliare atteggiamento rischieremmo una brutta figura, anche per riscattare il ko con il Cesena. Hanno giocatori interessanti nell’uno contro uno e sulle palle inattive, portando straordinaria aggressività e intensità sul campo e sconfiggendo già avversari importanti come Entella e Modena. Mi aspetto un match difficile».

La presentazione del match

QUI AQUILA MONTEVARCHI – Malotti dovrebbe confermare il 3-4-1-2. Fra i pali Giusti, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Achy, Tozzuolo e Bassano. A centrocampo Amatucci, Mercati, Martinelli e Lischi. Sulla trequarti Barranca alle spalle di Jallow e Casiello.

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bellucci-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Mungo, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Birligea.

Le probabili formazioni di Aquila Montevarchi – Teramo

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli; Barranca; Casiello, Jallow. Allenatore: Malotti

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Birligea. Allenatore: Guidi