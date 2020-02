Montesilvano, tassa di soggiorno: incontro con la associazioni di categoria

De Martinis: “I proventi della tassa di soggiorno verranno destinati per migliorare il lungomare cittadino, il Pala Dean Martin e per rilanciarlo”

MONTESILVANO – Questa mattina si è svolto un incontro tra il sindaco Ottavio De Martinis e le associazione di categoria per discutere il nuovo regolamento della tassa di soggiorno. Oltre al primo cittadino hanno preso parte alla riunione anche l’assessore comunale al Turismo Deborah Comardi, il direttore di Confesercenti Gianni Taucci, il direttore della Cna di Pescara Carmine Salce e la rappresentante di Federalberghi Daniela Renisi.

Il sindaco De Martinis, dopo aver illustrato le varie fasi per la redazione del regolamento della tassa: “dall’incontro con gli albergatori all’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale”, ha spiegato ai vari rappresentanti come saranno impiegati gli introiti della tassa: “Per i prossimi anni abbiamo deciso di costruire un percorso che vedrà migliorata la ricezione turistica di Montesilvano – ha detto il sindaco De Martinis – attraverso la riqualificazione di alcuni servizi. I proventi della tassa di soggiorno verranno destinati per migliorare il lungomare cittadino, il Pala Dean Martin e per rilanciarlo affinché possa opsitare congressi e appuntamenti internazionali, per la realizzazione di un’area eventi a ridosso dei grandi alberghi e per la promozione turistica della città”.

“Gli obiettivi sono stati accolti con soddisfazione anche da Salce e Taucci – ha spiegato l’assessore al Turismo Comardi -, i toni della riunione sono stati molto pacati e di massima collaborazione. I rappresentanti delle associazioni di categoria ci hanno assicurato che nei prossimi giorni invieranno delle osservazioni, prima dell’approvazione del regolamento in commissione consiliare. Il documento proseguirà il suo percorso fino all’avallo definitivo del testo”.