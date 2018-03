Montesilvano, sopralluogo al cantiere Asilo “Lo Scoiattolo”

MONTESILVANO (PE) – Procedono i lavori di adeguamento sismico dell’asilo nido “Lo Scoiattolo” di via Chiarini a Montesilvano. Questa mattina l’assessore alla Edilizia Scolastica, Maria Rosaria Parlione ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dove sono al lavoro gli operai della ditta Iecom Srl di Cepagatti. Insieme all’architetto. Fabio Cantagallo, progettista, direttore lavori e responsabile del coordinamento sicurezza, l’assessore ha constatato lo stato di avanzamento degli interventi che dovranno essere conclusi entro il 30 maggio.

«Nel prossimo anno scolastico – afferma l’assessore Parlione – i piccoli montesilvanesi potranno entrare in una struttura sicura e accogliente. La ditta sta lavorando a pieno ritmo, senza fermarsi nemmeno durante questi giorni di emergenza neve che sono appena trascorsi. Questo progetto pone un altro tassello in quel meticoloso percorso di riorganizzazione e riammodernamento del patrimonio scolastico della città».

Le opere riguardano un intervento di rinforzo strutturale, mediante il consolidamento di travi e pilastri con rete in fibra di carbonio, la realizzazione di intonaco deumidificante, la demolizione e il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura interna ed esterna, l’impermeabilizzazione e la coibentazione, il rifacimento della copertura, gli impianti elettrico e meccanico, la riorganizzazione degli spazi, in linea con le prescrizioni della Asl e dei Vigili del Fuoco e la realizzazione di servizi igienici accessibili. L’intervento viene eseguito grazie al contributo di 250.000 euro concesso dalla Regione Abruzzo, nell’ambito dei “Fondi FSC Risorse Premiali per obiettivi di prima infanzia – Interventi di messa in sicurezza degli immobili di proprietà sedi di Asili Nido e Micro Nidi pubblici funzionanti”.

L’asilo di via Chiarini ha una capienza di 75 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. Si tratta di una struttura di circa 550 metri quadri, composta di 7 aule polifunzionali, cucina, lavanderia, uffici di segreteria.