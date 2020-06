Montesilvano, il saluto del sindaco a studenti e personale scolastico

Cilli: “Nei prossimi giorni si svolgerà una riunione per programmare il rientro a scuola, previsto per settembre garantendo ai cittadini più piccoli e al personale, spazi accoglienti tenendo conto di tutte le misure previste”

MONTESILVANO – Il vice sindaco con delega alla Pubblica istruzione Paolo Cilli annuncia per la prossima settimana l’incontro con i dirigenti scolastici: “Nei prossimi giorni si svolgerà una riunione – dice il vice sindaco Cilli – per programmare il rientro a scuola, previsto per settembre, garantendo ai cittadini più piccoli e al personale, spazi accoglienti tenendo conto di tutte le misure previste. Siamo in attesa infine delle linee guida del governo per l’avvio in autunno dell’anno scolastico, al fine di riportare gli studenti nei vari edifici, in presenza e in sicurezza”.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha rivolto un saluto a tutti gli studenti delle scuole di Montesilvano, dai bimbi delle scuole d’infanzia ai giovani delle superiori, agli insegnanti, al personale e ai dirigenti scolastici della città.

“A voi vanno il mio più caro saluto per la fine di questo anno scolastico così particolare e i miei auguri di buone vacanze – afferma il primo cittadino –. So benissimo tutte le difficoltà che avete fronteggiato: per gli studenti la fatica delle lezioni a distanza e, in questi giorni, i mancati abbracci di saluto con i compagni, soprattutto per chi quest’anno concludeva un ciclo di studi; per insegnanti e dirigenti scolastici la gestione delle attività tramite piattaforme informatiche, il gravoso compito di preparare lezioni in modo anomalo e il dover valutare la preparazione degli studenti in modo necessariamente impersonale. L’esperienza che avete vissuto è una di quelle che tutti avremmo preferito risparmiarci e soprattutto risparmiare a voi, ma l’emergenza è stata così grande che non si poteva fare altrimenti.

È vero che qualunque tempesta non dura per sempre, ma mentre essa infuria bisogna adattarsi a essa e andare avanti facendo solo ciò che non ci espone a rischi particolarmente grandi. Perciò mentre aspettiamo che torni completamente il sereno, voglio anche dirvi che tutta la comunità montesilvanese è fiera di voi per come avete affrontato questi mesi. Io personalmente sono particolarmente orgoglioso sia della compostezza del personale scolastico, costretto a un lavoro immane, sia dei ragazzi che non hanno perso la motivazione, sia infine delle loro famiglie, che li hanno spronati a tenere la schiena dritta e concludere l’anno scolastico nel migliore dei modi. Per tutti voi ci sia l’estate più bella possibile, luminosa e serena. E che l’anno scolastico appena concluso possa essere un ponte verso un futuro migliore. Un abbraccio dal vostro sindaco”.