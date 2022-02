Montesilvano, rimborso spese trasporto disabili: al via le domande

MONTESILVANO – È stato pubblicato sul sito del comune di Montesilvano l’avviso per la concessione di contributi a sostegno delle spese di trasporto dei soggetti disabili frequentanti strutture riabilitative relativi al semestre luglio-dicembre 2021. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei cittadini in possesso di certificazione di disabilità con connotazione di gravità o in condizione di patologia transitoria, un contributo economico per le spese di viaggio per le cure/terapie riabilitative. In caso di richieste superiori alla disponibilità economica, tutti i soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria secondo l’ordine crescente del valore ISEE e si provvederà all’erogazione del contributo a partire dal primo in graduatoria fino ad esaurimento della somma a disposizione.

Il modulo da compilare per la domanda è scaricabile all’interno dell’articolo presente nella sezione avvisi sul sito del comune (www.comune.montesilvano.pe.it/category/avvisi/), dove sono elencati anche gli allegati da presentare. In caso di documentazione incompleta l’istanza sarà ritenuta non ammissibile e il termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato perentoriamente per il giorno 18/02/2022. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Disabilità ai numeri 0854481364 / 0854481258.

L’ufficio stampa è contattabile all’indirizzo ufficiostampa.montesilvano@gmail.com e al numero di telefono 085 4481226.