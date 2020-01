Montesilvano, raccolta differenziata: nuovo programma dal 13 gennaio

Cilli: “Continueremo a dare informazioni utili a tutta la cittadinanza affinché si possa raggiungere il 100%, per questo è importante ricordare i giorni della raccolta differenziata, ma anche dare consigli utili per una raccolta corretta”

MONTESILVANO – Per il servizio di raccolta differenziata del Comune di Montesilvano tramite Formula Ambiente e Sapi Srl, da lunedì 13 gennaio si provvederà alla raccolta dell’umidio (contenitore marrone con saco biodegradabile), il martedì alla plastica e metalli (contenitore giallo con sachetto in plastica trasparente), il mercoledì al vetro (contenitore verde senza sacchetto), il giovedì alla carta e cartone (contenitore azzurro senza sacchetto), il venerdì all’umido, il sabato il residuo (contenitore grigio con sacchetto generico). Dal 1° giugno al 31 agosto mercoledì doppia raccolta umido e vetro.

Nelle successive settimane di gennaio e nei restanti mesi dell’anno si proseguirà con la stessa raccolta che verrà depositata a piè portone dopo le 20,00 del giorno antecedente la raccolta.

“Il trend di raccolta è eccellente nelle zone dove si effettua la raccolta differenziata – spiega il vice sindaco e assessore all’Igiene urbana Paolo Cilli -, ormai stabilmente sopra il 75%, ci incoraggiano a continuare sulla strada intrapresa. Continueremo a dare informazioni utili a tutta la cittadinanza affinché si possa raggiungere il 100%, per questo è importante ricordare i giorni della raccolta differenziata, ma anche dare consigli utili per una raccolta corretta”.

Consigli utili per differenziare bene. Umido organico. Si: scarti di cucina, avanzi di cibo, scarti di prodotti caseari, alimenti avariati, piccoli ossi e gusci di molluschi, fondi di caffè, filtri di thè, tovaglioli, fazzoletti e salvoette in carta, escrementi e lettiere di animali domestici, ceneri spente, fiori piante in piccola quantità. No: pannolini, assorbenti, stracci sporchi o bagnati, materiali secchi, imballaggi, carta forno, rifiuti pericolosi. Multimateriale plastica e metalli. Si: bottoglie d’acqua e bibite, piatti e bicchieri in plastica (se puliti) flaconi di detersivi e shampoo, scatolette, confezioni per alimenti, polistirolo, cellophane, vasetti yogurt, buste per la spesa, imballaggi con i simboli PET, PE, PP, PVC, PS. NO: posate in plastica, oggetti in gomma, giocattoli, pannolini e pannoloni, ceramica, lampadine e lampade al neon, carta, cartone, contenitori per vernici e solventi. Vetro. Si: bottiglie, vasetti per alimenti. No: oggetti ingombranti, in ceramica, porcellana e terracotta, lampadine e lampade al neon, cristalli e specchi, bicchieri, piccoli oggetti in vetro. Carta e cartone. Si: giornali, riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, cartoncini, scatole di cartone, cartone per bevande (cosiddetto “tetra pack”). No: nylon, sacchetti in cellophane, carta e copertine plastificate. Residuo. Si: posate in plastica, piatti e bicchieti in plastica (se sporchi), calze, nylon, stracci e indumenti inutilizzabili, pannolini e pannoloni, assorbenti,spugne sintetiche , carta carbone, oleata e plastificata, spazzolini, giocattoli, videocassette, audiocassette, CD, cocci di vaso, porcellana, lampadine. No: tutti i materiali riciclabili (imballaggi, carta, organico), rifiuti pericolosi.