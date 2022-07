Montesilvano per l’Ambiente 2022: conclusa la prima parte del progetto

MONTESILVANO – Si è concluso lo scorso 30 giugno la prima parte del Progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2022” con il “Laboratorio di Pittura per l’Ambiente”. 5 complessivamente i laboratori che si sono alternati nel mese di giugno: 3 dedicati all’insegnamento delle tecniche pittoriche e 2 dedicati alla falegnameria e al riciclo dei materiali. Hanno suscitato un grande interesse tanto da aver visto la partecipazione di 65 iscritti in questa prima fase.

Il programma dei Laboratori di Pittura per l’ecologia e del Laboratorio di Falegnameria per l’Ambiente, previsti dal “Progetto Montesilvano per l’Ambiente 2022”, riprenderanno nel mese di settembre per terminare alla metà di ottobre.

Il laboratorio del 30 giugno si è svolto all’aperto sul prato esterno del Palacongressi di Montesilvano, anche a questo appuntamento tutti esauriti i posti disponibili. Il Presidente di Amare Montesilvano Renato Petra e i soci Tecla Cecamore artista, Antonia Capocefalo e Anna Lucia Strizzi maestre,hanno accolto i bambini in una cornice particolare all’aperto dove i ragazzi hanno dato spazio alla loro creatività: i partecipanti prima hanno disegnato su un foglio quello che poi hanno trasferito su tela per diventare un vero e proprio “quadro”.E’ stato insegnato loro l’uso di alcune tecniche di colorazione e di impasto di colori con prodotti ecocompatibili ed ecologici.

Anche in questa occasione, i partecipanti Jesline, Sveva, Cheng, Martina, Mattia, Cristian e Samuel oltre a fare un lavoro singolo, hanno effettuato un lavoro a “20 mani” su tela 150×100 che, insieme ai lavori eseguiti nei laboratori precedenti ed a quelli che verranno, saranno esposti nella manifestazione conclusiva nel mese di ottobre 2022.

Renato Petra: “questi laboratori oltre ad essere un momento di aggregazione sono anche un veicolo di conoscenze legate all’ambiente e all’ecosistema molto utili per le conoscenze di bambini e ragazzi”.

Assessore Comardi: “il progetto “Montesilvano per l’Ambiente 2002”, è uno dei tanti e vari progetti che nel 2022 e nel 2023 vedranno l’Amministrazione Comunale impegnata in diverse attività legate all’ambiente. I “Laboratori di Pittura per l’Ambiente” ed i “Laboratorio di Falegnameria per l’Ambiente” sono e saranno un importante volano per raggiungere la “Bandiera Blu””.

Per i prossimi appuntamenti ai laboratorio di pittura per l’ecologia e a quelli della falegnameria che si terranno a settembre ed ottobre, daremo notizie entro il 15 agosto delle date e delle modalità di prenotazione.