Montesilvano, il messaggio per il nuovo anno scolastico 2021/2022

MONTESILVANO – “Carissimi dirigenti, docenti e personale scolastico,

Carissimi studenti e famiglie di Montesilvano,

a tutti Voi vanno i nostri migliori auguri per l’inizio di quest’anno scolastico, che vede la piena ripresa delle attività in presenza.

Dopo due anni estremamente travagliati, durante i quali siamo stati costretti a sperimentare modalità didattiche nuove e a trovare soluzioni veloci per poter tornare almeno parzialmente in aula, speriamo si possa finalmente riprendere a “vivere la scuola” con la maggiore normalità possibile.

I docenti e i dirigenti hanno lavorato tra moltissime difficoltà e disagi: essendo genitori di figli in età scolastica abbiamo visto in prima persona la fatica di insegnare e appassionare prima tramite uno schermo che allontanava impressioni, sensazioni e attenzione e poi, durante l’anno scolastico passato, dovendo rispettare e far rispettare le tante regole che imponevano distanza tra gli alunni e tra questi e i docenti.

A pagare maggiormente questa situazione sono stati gli studenti, per la loro giovane età particolarmente bisognosi di un tipo di relazione che questa pandemia ha negato. Ciononostante il corpo docente e amministrativo della scuola, lavorando con grande senso di responsabilità e del dovere, ha usato questa situazione come opportunità per insegnare ai ragazzi ad affrontare situazioni particolari e potenzialmente demotivanti.

Tutta l’Amministrazione Comunale ha lavorato sodo per giungere preparata alla data del 13 settembre e ricominciare con la massima sicurezza e allo stesso tempo con la massima naturalezza e normalità.

Abbiamo ancora bisogno di tempo per tornare a far condividere ai ragazzi gli stessi spazi e le medesime modalità di relazione precedenti, ma – di concerto con i Dirigenti Scolastici, che ringrazio moltissimo per la collaborazione – abbiamo messo in pratica le soluzioni più efficaci e gestibili con la maggiore semplicità possibile per iniziare l’anno scolastico senza problemi e criticità particolari.

La scuola e l’istruzione stanno particolarmente a cuore a quest’Amministrazione: siamo fermamente convinti che la conoscenza e la cultura siano tra i mezzi indispensabili per consentire alle nuove generazioni di affrontare la propria vita con piena coscienza e per permettere loro di costruire un mondo migliore.

E ancora riteniamo che la scuola oltre che luogo d’istruzione debba essere anche il posto nel quale imparare a costruire relazioni corrette con gli altri, con la società e le sue regole, deve essere luogo di una sana aggregazione tra coetanei, da contrapporre ad altri contesti che nuocciono fortemente ai ragazzi e alla costruzione del percorso di vita che li porterà all’età adulta.

Consci di tutto questo abbiamo richiesto e appena ottenuto consistenti finanziamenti per la riqualificazione delle palestre scolastiche, mentre all’orizzonte c’è la realizzazione di nuovi edifici moderni e concepiti con alti standard di efficienza e sicurezza.

Dopo le tante difficoltà superate chiediamo oggi agli alunni di impegnarsi negli studi con ancora maggiore forza e passione, affinché i nostri sforzi siano valorizzati al massimo dalla loro crescita umana, intellettuale e cognitiva.

Per concludere un saluto e un augurio speciale a chi inizia quest’anno il percorso nella scuola primaria e alle loro maestre: benvenuti nel momento che segna la prima tappa importante nel cammino della vostra crescita. Che voi e Ie vostre insegnanti possiate percorrere, con vicendevole affetto, un percorso entusiasmante. Che sia l’inizio di un’avventura splendida.

Il primo giorno di scuola è nel cuore di ogni adulto come uno dei ricordi più belli ed emozionanti. Ci auguriamo possa essere così anche per tutti voi. Possa oggi essere l’inizio di un percorso che prima vi porti a scoprire il mondo e voi stessi e in seguito vi consenta di cambiarlo rendendolo migliore.

Buon anno scolastico a tutti!” è questo il messaggio del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Paolo Cilli.