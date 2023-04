Montesilvano, manutenzione del verde a partire da lungomare e nazionale

MONTESILVANO – Ripartono i lavori di manutenzione del verde in tutta la città, coadiuvati dall’ufficio comunale per il verde, con la supervisione del rup Giuseppe Maggiore. Scaduti i termini e aperte le buste della gara d’appalto, indetta dall’amministrazione comunale, per l’affidamento dei lavori alle imprese di manutenzione del verde, a partire dalla prossima settimana prenderà il via in maniera puntuale e decisa, il servizio di sfalcio dell’erba su tutto il territorio di Montesilvano. Per garantire un lavoro più rapido ed efficiente, la città sarà suddivisa in tre zone (lungomare, Vestina e collinare), ad ognuna delle quali sarà attribuita una specifica impresa di manutenzione, ciascuna composta da circa 15 operai.

“Conclusosi il necessario iter burocratico per l’affidamento dei lavori di manutenzione del verde – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – , siamo consapevoli della situazione che vige in città, tanto che squadre di operai sono già all’opera. Solo per questioni logistiche e di priorità abbiamo dato precedenza al tratto del lungomare e alla zona Grandi Alberghi, ma nei prossimi giorni le imprese lavoreranno a tappeto su tutto il territorio”.

“Con l’arrivo delle bella stagione e in occasione del passaggio del Giro d’Italia che transiterà per le nostre strade il prossimo 7 maggio – ha affermato l’assessore al verde Alessandro Pompei – abbiamo ritenuto opportuno anticipare di qualche giorno l’opera di sfalcio del verde nella “zona 1” della città, quella che interessa il lungomare, la nazionale e i Grandi Alberghi, anche se la nostra città è curata e attenta al verde naturalmente in ogni stagione. Ovviamente, tutto il resto del territorio non sarà lasciato indietro, ma come già ribadito dal sindaco De Martinis, dalla prossima settimana la manutenzione del verde sarà estesa a tutto il territorio, nessuno escluso. Si richiede, inoltre, da parte dei cittadini un minimo di comprensione e pazienza per dare modo alle ditte operatrici di ottemperare tutto il servizio relativo alla sfalciatura e alla pulizia, precisando che le stesse effettueranno un servizio di raccolta dei residui a conclusione di un giro completo di sfalcio che, indicativamente, necessita di una decina di giorni”.