Chieti, potenziamento della segnaletica: 15mila euro di interventi

Sindaco e assessore Rispoli: “Interveniamo ora confidando in un meteo migliore. Abbiamo trovato fondi per agire sulle situazioni più critiche”

CHIETI – Continua l’opera di manutenzione anche della segnaletica stradale. Gli interventi riguarderanno tutto il territorio, soprattutto scuole e passaggi pedonali a tutela delle utenze deboli.

“Da sempre diamo attenzione allo stato della segnaletica, potenziando quella usurata e monitorando lo stato di strisce pedonali e parcheggi delle utenze deboli sia nel centro storico, sia a Chieti Scalo – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni Stefano Rispoli – Abbiamo dovuto aspettare le condizioni meteo favorevoli per fare un lavoro capace di durare e nonostante le difficoltà economiche dell’Ente, che rendono limitata la capacità di intervento, così, di concerto con la Polizia Municipale e l’Ufficio traffico, abbiamo programmato circa 15.000 euro di interventi sulle strisce e pedonali, per tutta Chieti che si sommeranno al potenziamento di stalli per disabili, parcheggi e altra segnaletica. In questo modo potremo intervenire sulle situazioni più critiche, in modo di migliorare la fruibilità della strada e garantire diritti e sicurezza della circolazione sia per i mezzi, sia per i pedoni. Un intervento ampio ed esteso a tutta la città, così in centro, come in periferia”.