Montesilvano, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 32enne

MONTESILVANO – Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante ha arrestato F.A. di anni 32, residente a Montesilvano (PE), pluripregiudicato, per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti in una abitazione di questo centro, ove il giovane aveva aggredito la madre, la quale cadendo a terra ha riportato un trauma cranico ed una ferita alla fronte.

Dai primi accertamenti, è risultato che, già nei giorni precedenti, la donna aveva subito vessazioni e maltrattamenti da parte dell’arrestato. Pertanto, gli agenti hanno accompagnato F.A. in Questura e al termine degli adempimenti di rito, lo stesso è stato sottoposto alla misura della custodia domiciliare e condotto presso la propria abitazione. La madre si trova in altra abitazione di famiglia.