Montesilvano – Malaga, sottoscritto oggi patto di amicizia

MONTESILVANO – Instaurare una collaborazione efficace e solidale tra Montesilvano e Malaga. Questo il principale obiettivo del patto di amicizia sottoscritto questa mattina dal sindaco Francesco Maragno e un rappresentante del Comune spagnolo, Miguel Mendez.

«Montesilvano e Malaga – specifica il sindaco Maragno – hanno diversi punti in comune. Il primo è la vocazione al turismo familiare certificata dalla Bandiera Verde. Malaga infatti è il primo Comune non italiano che nell’edizione 2018 ha ottenuto il riconoscimento come località di mare a misura di bambino. L’apertura all’estero della iniziativa di Italo Farnetani consentirà una mappatura delle spiagge europee del Mediterraneo, adatte ai bambini. Proprio grazie alle Bandiere Verdi si è instaurata una collaborazione con Malaga sfociata nel patto di amicizia che ci è stato richiesto proprio dal Comune spagnolo. I rappresentanti di Malaga, infatti, ritengono il progetto della Bandiera Verde, ideale strumento per incrementare il turismo familiare. La sottoscrizione di questo patto rappresenta un primo passo formale per porre le fondamenta di rapporti turistici, commerciali e culturali tra le nostre città».

Nel patto di amicizia vengono individuati una serie di obiettivi: lo scambio di esperienze e informazioni tra istituzioni operanti nel campo culturale, sociale, politico ed economico, anche con promozione e sviluppo di relazioni istituzionali; lo sviluppo di contatti tra le scuole con lo scopo di promuovere e sostenere lo scambio culturale tra studenti e giovani; lo scambio di esperienze nel settore enogastronomico; e la conoscenza delle peculiarità dei rispettivi territori e della loro storia.

«Crediamo – dice ancora Maragno – che lo scambio con altre culture e tradizioni sia di grande crescita per il territorio. Ne abbiamo continua prova, ad esempio con la città tedesca di Lahnstein, che dalla sua sottoscrizione, ha implementato notevolmente i flussi turistici dalla Germania a Montesilvano. Complice il collegamento con voli diretti, sono numerosi i gruppi di turisti tedeschi, di differenti età che, durante tutto l’anno, scelgono Montesilvano come meta delle loro vacanze. Alle opportunità turistiche, si aggiungono anche quelle commerciali, grazie alla partecipazione dei nostri operatori a fiere del posto, o ancora culturali, come ad esempio il concerto della Nuova Scuola Comunale di Musica o le mostre dell’artista Marco D’Agostino, la nostra eccellenza del disegno, delle caricature e dei cartoons. Siamo certi che anche con Malaga si verranno a creare importanti progetti».