Montesilvano, lavori in strada della Fonticella investita da una frana

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore alle Manutenzioni, Deborah Comardi hanno effettuato un sopralluogo a Strada della Fonticella, la quale lo scorso anno era stata investita da una frana. Gli interventi, in particolare, si sono resi necessari dopo il cedimento della scarpata oltre a un considerevole avvallamento del manto stradale.

“Da oggi partirà un intervento di consolidamento molto importante sulla scarpata di Strada della Fonticella, a seguito di un evento franoso avvenuto lo scorso anno – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – . L’intervento è molto atteso dai residenti di questa zona del colle e dal territorio circostante che utilizza l’asse viario per gli spostamenti. Il tema del dissesto idrogeologico è prioritario per la nostra amministrazione comunale tanto che in giunta abbiamo approvato progetti per una serie di interventi e sono in arrivo dei finanziamenti per altri lavori importanti che investiranno la fascia collinare”.

L’assessore Comardi spiega come verrà strutturato l’intervento: “Abbiamo recuperato un tratto di scarpata inserendo una gabbionatura di sostegno, inoltre inseriremo un cordolo di guardrail per proteggere meglio la sicurezza stradale. I lavori proseguiranno per venti giorni. L’intervento è molto atteso anche perché si tratta di una strada di collegamento importante ed era urgente una riqualificazione per evitare il continuo movimento franoso con il rischio della chiusura dell’intera strada, la quale era pericolosa per alcune famiglie ed era stata recintata per evitare rischi di incidenti. I lavori sono stati realizzati grazie al reperimento di fondi ministeriali per circa 100mila euro”.

La ditta incaricata a svolgere i lavori è Coccinate Tullio snc di Pescara, il direttore dei lavori l’Ingegner Pier Giuseppe Siucci, mentre il rup comunale è Giuseppe Maggiore.