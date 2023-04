Montesilvano, lavori di manutenzione al Dog Village: sopralluogo odierno

MONTESILVANO – Il consigliere delegato al Mondo Animale, Giuseppe Manganiello ha effettuato un sopralluogo al Dog Village insieme al capitano della polizia locale, Nino Carletti per programmare una serie di lavori che verranno effettuati nelle prossime settimane. La visita ha permesso di analizzare una serie di interventi di manutenzione come la riparazione di alcuni box degradati sia per vetustà sia per le condizioni atmosferiche con la sostituzione di alcuni pannelli, l’ammodernamento dell’impianto elettrico, la verniciatura dei cancelli, la realizzazione di nuovi prefabbricati adibiti a box e la derattizzazione dell’intera area. L’amministrazione comunale ha stanziato per queste prime manutenzioni 19mila euro.

“La struttura ha una capienza di 120 posti – spiega il capitano Carletti – , al momento sono ospitati 75 cani, oltre a 8 cuccioli simil corso giunti pochi giorni fa e adottabili da subito. Grazie ad una convenzione dell’amministrazione comunale con altri sei comuni quali Pescara, Loreto Aprutino, Cappelle, Picciano, Collecorvino e Moscufo sono stati presi 45 cani e sono state declinate altre richieste in assenza di posti, perché alcuni animali condividono gli spazi con altri, mentre dei cani per essere curati o a causa di incompatibilità occupano da soli un intero box”.

“Il Dog Village è considerato un fiore all’occhiello dell’intera regione – afferma il consigliere Manganiello – , ben curato sia nel decoro sia nella pulizia degli spazi i volontari lavorano in sinergia con la polizia locale per evitare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, favorendo le procedure di adozione e affido. La collaborazione anche con altri comuni ha scongiurato il fenomeno e situazioni di maltrattamento dei cani. Al momento ci sono diversi cuccioli e altri cani che attendono persone non solo di buon cuore, ma che abbiano consapevolezza della responsabilità dell’adozione di un cane. Nei prossimi giorni effettueremo anche un’azione di sterilizzazione dei gatti presenti sul territorio”.