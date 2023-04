L’Amicacci Abruzzo vince gara 1 della finale Play Off 2022/23

In un Palacastrum gremito, la festa degli atleti, dello staff e del pubblico. Il Sindaco Jwan Costantini: “Abbiamo vissuto momenti esaltanti. Mi congratulo con la squadra, i tecnici, la dirigenza”

GIULIANOVA – E’ stata una grande gara, quella andata in scena questo pomeriggio sul parquet del Palacastrum. La gara 1 della finale play off del massimo campionato italiano di basket in carrozzina è andata alla squadra di casa, l’ Amicacci Abruzzo, che ha battuto Cantù per 56 a 44. Acceso e colorato il tifo sugli spalti, per una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

“La città è con voi – dice il Sindaco Jwan Costantini alla squadra e al gruppo – Ci state regalando emozioni incredibili e prove atletiche di altissimo livello. Ancora una volta, abbiamo vissuto momenti esaltanti. Ringrazio tutti di cuore ed esprimo la mia gratitudine al Prefetto d Teramo Fabrizio Stelo che oggi ha voluto essere qui ed è stato davvero uno di noi”.