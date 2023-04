Giulianova, presentato l’Annuario storico “Madonna dello Splendore” 2023

Il Sindaco Jwan Costantini ha portato il saluto dell’ Amministrazione Comunale e sottolineato lo straordinario valore della pubblicazione

GIULIANOVA – “E’ una rivista originale, di grande valore. Una testimonianza unica nel suo genere”. Così il Sindaco Jwan Costantini, intervenendo, questo pomeriggio, alla presentazione dell’ Annuario storico “Madonna dello Splendore”, giunto quest’anno alla quarantaduesima edizione.

La presentazione, patrocinata dal Comune di Giulianova e dall’ Ordine dei Giornalisti, si è tenuta dalle 16.30 in sala Buozzi. Essa costituisce un evento a sé. Figura infatti, nel programma dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. dello Splendore, come una data che simbolicamente segna l’inizio degli appuntamenti “del 22 aprile”. Costituita da una piacevole ed originale collana letteraria di articoli storici e culturali, la rivista è ogni anno attesa con grande interesse.

Sono intervenuti all’incontro don Enzo Manes, arciprete e parroco di San Flaviano ed il presidente del comitato “Festa” Luigi Martinelli. Hanno presentato i loro contributi Cinzia Falini, curatrice dell’ Annuario, Dom Bruno Bianchi, Walter De Berardinis, Ottavio Di Stanislao, Sandro Galantini, Alessandra Gasparroni, Sirio Maria Pomante.