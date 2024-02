Pescara, possesso di oggetti atti ad offendere: denunciato 33enne

PESCARA – Nella serata di ieri, durante lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio pianificati dal Questore di Pescara, in via Tavo gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto al controllo di un 33enne pescarese che, in evidente stato di alterazione, assumeva atteggiamenti molesti.

L’anomalo atteggiamento manifestato dall’uomo ha indotto gli agenti ad approfondire i controlli. Al loro esito, gli operatori hanno rinvenuto, celato sotto il maglione, un coltello da cucina. Alla luce delle evidenze emerse, il 33enne è stato deferito in stato di libertà ed il coltello, avente la lama della lunghezza di 19 cm., è stato sottoposto a sequestro.

Alle successive 22:45 circa, sempre nel quartiere Rancitelli, il 33enne è stato nuovamente intercettato dal personale della Squadra Volante mentre si aggirava con atteggiamento aggressivo con due coltelli nelle mani. L’uomo è stato immediatamente raggiunto e fermato dagli agenti che riuscivano a farsi consegnare i coltelli, entrambi lunghi 32 cm, evitando reazioni. Il 33enne è stato nuovamente denunciato per il possesso di oggetti atti ad offendere.