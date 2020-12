Montesilvano, al via le domande per i buoni spesa: ecco come fare

MONTESILVANO – Dalle ore 17,00 di oggi si potrà cliccare sul link del Comune di Montesilvano https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/ per le domande dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

Il termine di presentazione delle domande è stato fissato entro le ore 24.00 di domenica 13 dicembre 2020. I residenti impossibilitati a inviare telematicamente la domanda possono rivolgersi al Centro operativo comunale, chiamando il numero 085.4481235 da mercoledì a sabato dalle ore 9,00 alle 12,00.

Anche in questa occasione il Governo ha stanziato per Montesilvano la somma di 408.000,00 euro per fronteggiare la crisi economica delle famiglie, che in questo periodo di emergenza sanitaria vivono in stato di disagio. Potranno accedere ai buoni spesa solo i residenti di Montesilvano componenti di nuclei familiari che non risultino titolari di misure di sostegno al reddito a carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali come cassa integrazione o assegno di disoccupazione) oppure di redditi, di qualsiasi natura, da lavoro e/o da capitale, in misura complessivamente superiore a 800 euro netti per famiglie composte da 1 o 2 componenti; 1.000 euro netti per nuclei familiari con 3 e 4 componenti; 1.200 euro netti a partire da 5 componenti e tutti quei nuclei familiari, indipendentemente dal numero componenti, con all’interno persone di grave o comprovata invalidità civile, non inferiore all’80%. Altro requisito necessario è che i nuclei familiari non risultino titolari di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di importo superiore a 5mila euro.

Ecco le 16 attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità che hanno aderito all’iniziativa del Comune: Macelleria 2M via Vestina 355; Conad Ardente via Verrotti e via Muzii; Conad Bingo Orione via Vestina; Salumeria IN.B.E.R. via Saline 5; Sapori di Mare via Vestina 221; Lidl S.p.a. corso Umberto 451; Coop Alleanza corso Umberto 25; Acqua & Sapone: Galleria Europa 2, c.so Umberto, via Sospiri e via Vestina; Todis via Egitto e via Verrotti; MD c.so Umberto 332, Oasi corso Umberto 334.

“Da oggi pomeriggio si potranno inviare le domande cliccando su un link del sito del Comune – spiega il vicesindaco con delega alla Protezione civile Paolo Cilli – . Così com’è stato per lo scorso aprile si potranno scegliere le attività commerciali, finora sono 16, dove spendere i buoni, che cercheremo di erogare dalla prossima settimana, per andare incontro alle necessità delle famiglie in questo periodo di festività natalizie. Chiediamo ai cittadini di attenersi scrupolosamente ai requisiti indicati visto che effettueremo delle verifiche sui dati forniti. Chi invierà dichiarazioni mendaci verrà denunciato alle autorità giudiziarie”.