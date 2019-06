Montesilvano, Consiglio comunale: domani la proclamazione degli eletti

MONTESILVANO – Venerdì 7 giugno alle ore 10 nell’aula Consiliare del Comune di Montesilvano si svolgerà la cerimonia di proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio comunale. Non sono previsti sconvolgimenti rispetto ai numeri determinati dopo gli scrutini. Il sindaco nei prossimi giorni annuncerà la composizione della Giunta, che dovrà governare insieme a lui la città. In questi giorni De Martinis ha effettuato numerosi sopralluoghi sui cantieri cittadini e ha iniziato a lavorare in vista della stagione estiva ormai alle porte. Inoltre è stato impegnato nella consultazione con i partiti e le liste che lo hanno supportato. De Martinis ha comunque le idee chiare.

“Il nuovo esecutivo sarà comunicato ufficialmente entro venerdì prossimo. Il giorno dopo le elezioni ho iniziato a pianificare la stagione estiva, in campagna elettorale ho sempre detto che avrei messo al centro della nostra attività amministrativa il turismo e questo richiede impegno con la stagione ormai arrivata, così come il decoro urbano: l’ordine e la pulizia della città sono un buon biglietto da visita per i turisti e per la serenità di tutti i residenti”.

La Legge prevede che il sindaco debba convocare il primo Consiglio entro 10 giorni dalla proclamazione ufficiale e l’assise si svolgerà quasi sicuramente mercoledì 19 giugno, nel corso della quale verrà eletto anche il presidente del Consiglio.